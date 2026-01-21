إعــــلانات
أخبار الجزائر

غليزان.. إنقاذ 5 أشخاص حاصرتهم مياه الأمطار

بقلم عايدة.ع
غليزان.. إنقاذ 5 أشخاص حاصرتهم مياه الأمطار
  • 26
  • 0

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان على الساعة 10 و 56 د لأجل لإنقاذ 05 أشخاص كانوا محصورين داخل منزلهم بدوار المراينية (بلدية بلعسل بوزڨزة دائرة المطمر).

وأوضحت ذات المصالح، أن الأشخاص الخمسة كانوا محاصرين بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي مينا. بالإضافة إلى إنقاذ امرأة “75سنة ” مريضة حيث تم إسعافها و إجلاؤها من طرف النجدة إلى المركز الصحي لبلدية بلعسل.

