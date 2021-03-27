غليزان: إيداع موظف ببلدية وادي ارهيو الحبس المؤقت

أودع مؤخرا قاضي التحقي لدى محكمة مستغانم، موظف ببلدية وادي ارهيو بولاية غليزان الحبس المؤقت.

وتوبع الموقوف عن تهمة التزوير واستعمال المزور في عملية شطب المركبات.

المتهم البالغ من العمر54 سنة، قام بشطب مركبة والتوقيع مكان صاحبها.

تعود القضية إلى العام الماضي، حين تقدم شخصان احدهما ينحدر من ولاية تيارت والثاني من ولاية مستغانم.

وبعدما اتفق الطرفان على بيع وشراء المركبة، اشترط البائع عدم أخذها حتى إتمام المبلغ العالق، والمقدر بحوالي 20 مليون سنتيم.

وأشار أنه الشرط الذي يبقى الضامن الوحيد لإتمام مبلغ البيع المتفق.

لكن بعد مرور الوقت اكتشف البائع، أن سيارته التي باعها لأحد الاشخاص من تيارت، تم شطبها دون علمه وفي غيابه.

وقدم الضحية بلاغا، مع ايداع شكوى لدى مصالح الدرك الوطني.

وقد باشرت هذه الأخيرة تحقيقاتها، بالتنسيق مع مصالح الدرك لولاية غليزان.

وتم الكشف أن المتهم أو الموظف قام بشطب السيارة والتوقيع مكان البائع، وتبقى التحقيقات متواصلة للكشف عن باقي المتورطين .