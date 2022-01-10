غليزان: إيداع 5 أشخاص تورطوا في قتل شيخ بواد الجمعة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي واد الجمعة بولاية غليزان نهاية الأسبوع المنصرم من توقيف 12 شخصا من بينهم امرأة مشتبه تورطهم في جريمة قتل راح ضحيتها مواطن يبلغ من العمر 70 سنة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بعد البلاغ الذي تلقته مصالح الشرطة بوادي الجمعة بولاية غليزان بتاريخ الإثنين الموافق لـــ 03 جانفي 2022 في حدود الساعة العاشرة والنصف مساءا من قبل أحد المواطنين مفاده تعرض والده لإصابات بليغة نتيجة طعنات خنجر داخل محله التجاري و سرقة مركبته من نوع كادي فولسفاغن.

من جهتها تنقلت على جناح السرعة قوات الشرطة مدعمة بفرقة الشرطة الجنائية و الشرطة العلمية إلى واد جمعة بغليزان. ليتم اكتشاف المرحوم جثة هامدة داخل محله التجاري وهو عبارة عن مكتبة. بعد معاينة مكان الجريمة و رفع الأدلة و القرائن العلمية تم نقل المرحوم من قبل الحماية المدنية إلى المؤسسة الاستشفائية ” محمد بوضياف” غليزان. ليتم بعدها فتح تحقيق معمق في القضية تحت اشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.

واستغلالا للمعلومات و بعد عملية بحث واسعة تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي في عملية القتل. و هذا بعدما إتفق مع احد الأشخاص لسرقة المركبة و بيعها لتحصيل الأموال. و القيام بالهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

كما تمكنت مصالح الأمن وفي وجيز من توقيف 11 شخصا مشتبه تورطهم في الجريمة من غليزان. وبالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني تم إسترجاع المركبة المسروقة. وبعد استنفاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، قدم المشتبه فيهم أمام العدالة عن تهمة تكوين جمعية اشرار لغرض الإعداد لجناية. بالإضافة كذلك إلى القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد بواسطة سلاح أبيض خنجر، طمس معالم الجريمة و عدم التبليغ بوقوعها، سرقة مركبة. ليتم إيداع 05 أشخاص الحبس و وضع 07 تحت الرقابة القضائية.

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