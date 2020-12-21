غليزان.. ادانة رئيس بلدية أولاد سيدي الميهوب السابق بعام حبسا نافذا 

أدانت محكمة مازونة اليوم الاثنين، رئيس بلدية اولاد سيدي الميهوب السابق “م.ب” بعام حبسا نافذا عن جنحة سوء استغلال الوظيفة.

كما وجهت للمير أيضا جنحة تجاوز السلطة ومنح وثيقة لشخص يعلم أنه لاحق له فيها،وليتم إدانته وتغريمه بـ 50 ألف دينار جزائري وتعويض بـ 20 مليون سنتيم.

تفاصيل القضية تعود لشكوى رفعها ضده أحد المواطنين بمنطقة اولاد شاذلي فترة توليه منصب رئيس البلدية.

وحسب الشاكي فإن المير منح رخصة استغلال لاحد المواطنين دون وجه حق ويحوز الشاكي على وثائق ملكيتها.

وكان المدان قد شغل منصب رئيس بلدية لفترة سنتين لبلدية اولاد سيدي الميهوب، قبل أن يصدر قرار بتجميد المجلس من قبل والي الولاية السابق.