غليزان.. اصابة 3 اشخاص في انفجار مدخنة بعمارة في سيدي امحمد بن علي

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة سيدي أمحمد بن علي، مساء اليوم السبت، بحي 50 مسكن بلدية ودائرة سيدي امحمد بن علي.

وذلك لأجل حادث إنفجار مدخنة خاصة لإخراج الغازات المحترقة للعمارة،ذات 4 طوابق.

مما أدى إلى سقوط جزئي لجدار داخلي لمطبخ ومرشة وجدار الثانوية، خاص بمدخنة إخراج الغازات لشقة بالطابق الثالث.

بالإضافة الى سقوط جدار الثانوي للمدخنة فرز الغازات المحترقة للطابق الثاني والأول، حيث تم إسعاف وإجلاء 3 ضحايا مصابين بجروح خفيفة تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 56 سنة، إلى العيادة المتعددة الخدمات سيدي أمحمد بن علي من بينهم جريحين وحالة صدمة .