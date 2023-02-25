غليزان..اصابة 6 أشخاص في حادث مرور بدائرة جديوية

اصيب 6 أشخاص، اليوم السبـت، اثر حادث مرور وقع بالطريق الطريق الولائي رقم 07 بالضبط في مفترق الطرق المؤدي إلى بلدية حمري دائرة جديوية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية في دائرة جديوية، اليوم السبت، من أجل حادث وقع في الطريق الولائي رقم 07.في مفترق الطرق المؤدي إلى بلدية حمري دائرة جديوية.

الحادث حصل بين سيارتين وتسبب في إصابة 6 أشخاص، من بينهم 5 إناث تتراوح أعمارهن بين 11 و 68 عامًا. وحالتهن متعددة الإصابات.

كما أصيب شخص يبلغ من العمر 36 عامًا في الكتف الأيمن. ليتم نقل المصابين إلى العيادة المتعددة الخدمات بجديوية بعد تقديم الإسعافات اللازمة من قبل فرق الإنقاذ والإسعاف المتدخلة في الحادث.