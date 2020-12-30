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غليزان: اعوان الحماية المدنية يساعدون سيدتين في الإنجاب ببلديتي حمري ومديونة

أخبار الجزائر
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بقلم حمزة زروقي

نجح عناصر الحماية المدنية لدائرة جديوية على مساعدة سيدة تبلغ من العمر 28سنة على الولادة بإنجابها رضيع من جنس ذكر.

حيث نجحت العملية في ظروف جيدة وتم تحويلها إلى مصلحة الولادة بعيادة المتعددة الخدمات بجديوية.

كما تدخلت الوحدة الثانوية سيدي امحمد بن علي لأجل مساعدة سيدة على وضع مولودها .

وهذا بدوار اولاد زكري بلدية مديونة، حيث تم الاشراف على عملية التوليد بالسيارة التي كانت تقل المرأة الحامل وهي متوقفة بحافة الطريق.

وتم اكمال عملية التوليد وقطع الحبل السري بداخل سيارة الإسعاف بنجاح.

كما حولت الأم  التي تبلغ 36 سنة رفقة المولود من جنس انثى، الى العيادة المتعددة الخدمات بمديونة في صحة جيدة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=941778

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