غليزان.. اكتشاف بؤرتين لمرض اللسان الأزرق ببلعسل بوزقزة

اكتشفت مفتشية البيطرة لولاية غليزان مؤخرا بؤرتين لداء “اللسان الأزرق” الذي يصيب الأغنام ببلدية بلعسل بوزقزة.

وسجلت المفتشية نفوق 8 رؤوس من المواشي لدى مربين إثنين ببلدية بلعسل بوزقزة.

وبعد تنقل البياطرة التابعين للمفتشية وأخذ عينات من المواشي النافقة وإخضاعها للتحاليل المخبرية تم تأكيد إصابتها بداء “اللسان الأزرق”.

وقد اتخذت جميع الإجراءات الضرورية وطوقت المنطقتين التي سجلت بهما البؤرتين، حيث تم السيطرة على الداء بهما لتفادي انتقاله لباقي المواشي سواء بالمنطقة و خارجها.

ودعت المفتشية الولائية للبيطرة مربي المواشي والأبقار إلى توخي الحيطة والحذر وضرورة مراقبة المواشي و إخضاعها دوريا للفحص البيطري وللتلقيح لتفادي الإصابة بداء “اللسان الأزرق”.