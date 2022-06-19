غليزان: الأمن يدعو المواطنين ضحايا نصب واحتيال من قبل موقوف إلى إيداع شكوى

دعت مصالح أمن ولاية غليزان المواطنين الذين راحو ضحية نصب واحتيال من قبل الموقوف “ق.ي”، التقرب من مديرية الأمن لتقييد شكوى محل القضية.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، وإنه طبقا للمادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة غليزان. تنهي مصالح أمن الولاية إلى علم المواطنين أن مصالحها الولائية للشرطة القضائية “الفرقة الإقتصادية والمالية”. قامت بتوقيف شخص المدعو “ق.ي”. و المتابع في قضية تلقي أموال الإحتيال لسلب ثروة الغير. باستعمال صفات كاذبة أو سلطة خيالية بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء.

كما اشار البيان، إلى أن مصالح أمن الولاية وجهت نداء لكل شخص وقع ضحية لهذا المحتال التوجه لنيابة الجمهورية لدى محكمة غليزان. أو التقدم إلى أقرب مصالح أمن غليزان أو أقرب مقر للشرطة عبر التراب الوطني لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

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