غليزان: الأمن يطيح بسارق الكوابل الكهربائية والهاتفية

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان. من توقيف شخصين و إسترجاع 57 متر من الكوابل الكهربائية ذات التوتر العالي و كمية كبيرة من كوابل الألياف البصرية.

وقائع القضية تعود إلى تلقي مكالمة هاتفية في حدود الساعة 06:00 صباحا عبر الرقم الأخضر 1548 مفادها وجود شخص يقوم بالحفر على مستوى الطريق الإزدواجي بالمخرج الشرقي لمدينة غليزان لغرض سرقة الكوابل النحاسية الكهربائية المارة أسفل التربة.

على الفور تنقلت قوة شرطية إلى عين المكان أين تم ضبط المشتبه فيه في حالة تلبس وبحوزته 22 متر من الكوابل الكهربائية ذات التوتر العالي من مختلف الأحجام. مع حجز أدوات التي استعملت في عملية السرقة المتمثلة في فأس، مجرفة و سلاح أبيض من الحجم الكبير ( منجل تقليدي الصنع) .

التحقيقات التي باشرتها الفرقة المحققة مع المشتبه فيه بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، مكنت من توقيف شريكه في العملية و ضبط خلال عملية التفتيش 35 متر من الكوابل النحاسية الكهربائية وكمية كبيرة من كوابل الألياف البصرية.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية ، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.