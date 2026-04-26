غليزان: الأمن يطيح بشبكة مختصة في السطو على المنازل

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس بأمن ولاية غليزان من توقيف شخصين يشكلان مجموعة إجرامية مختصة في سرقة المساكن.

وجاءت العملية عقب تلقي نداء يفيد بسرقة مكيفات هوائية من أحد المنازل وسط المدينة. حيث أسفرت سرعة تدخل عناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيهما. وبعد التنسيق مع النيابة المحلية، تم ضبط واسترجاع 3 مكيفات هوائية وآلة غسيل وثلاجة كبيرة، إضافة إلى أدوات كانت تستعمل في فك ونزع المكيفات.

وقد تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان عن تهم تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظرفي التعدد والليل.

