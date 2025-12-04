غليزان: الأمن يطيح بشبكتين مختصتين في السطو على المنازل وتزوير العملة الوطنية

تمكنت قوات الشرطة بفرقة مكافحة الجرائم الكبرى بغليزان، من توقيف جماعة أشرار متكونة من 04 أشخاص واسترجاع مبلغ مالي من العملة الوطنية و الأجنبية.

العملية جاءت على إثر بلاغ تلقته مصالح الشرطة، مفاده تعرض أحد المساكن إلى السرقة. على الفور تم فتح تحقيق في القضية وتكثيف الأبحاث و التحريات التي كللت بتوقيف السالفي الذكر على متن سيارة أجرة قادمين من إحدى ولايات الغرب.

بعد اخضاعهم لعملية التفتيش تم العثور على مبلغ مالي مقدر بأكثر من 360 مليون سنتيم من العملة الوطنية. بالإضافة كذلك إلى أكثر من 2400 أورو مخبأة بإحكام داخل أغراضهم.

في قضية ثانية تمكنت قوات الشرطة بذات الفرقة، من توقيف جماعة أشرار متكونة من 04 أشخاص مختصة في تزوير العملة الوطنية من فئة 2000 دينار. وحجز مبلغ مالي من العملة الوطنية المزورة .

تـم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبـه فيهم ، قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المختص إقليميا بغليزان.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور