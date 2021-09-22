غليزان: الأمن يوقف شخصين ويحجز 1110 قرص مهلوس

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخصين وحجز 1110 قرص من المؤثرات العقلية. ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

وجاءت العملية إثر ورود معلومات مفادها حيازة شخصين على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة على متن مركبة سياحية. وهما بصدد نقلها وترويجها في أوساط الشباب ليتم إعداد خطة عمل ميدانية محكمة من خلال مراقبة تحركات مركبة المشتبه فيهما. أفضت إلى توقيفهما. وبعد التفتيش تم ضبط 840 كبسولة من المؤثرات العقلية (بريقابالين).

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة تم ضبط بمسكن أحد المشتبه فيهما على كمية أخرى من المؤثرات العقلية قدرت بـ 270 كبسولة (بريقابالين). بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 405500 دج من عائدات الترويج و مركبة كانت تستعمل في نقل وترويج هذه السموم. ليتم إنجاز ملف فضائية وتقديم الموقوفين أمام العدالة.