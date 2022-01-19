غليزان: الأمن يوقف شخصين ويسترجع مركبة مسروقة في وقت وجيز

تمكنت فصيلة مكافحة تهريب وسرقة المركبات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان في وقت وجيز. من توقيف شخصين واسترجاع مركبة محل سرقة بعد محاولة الفرار بها.

وحسب بيان لمصالح أمن غليزان، فقد تمت العملية بنجاح بعد بلاغ تقدم به الضحية إلى ذات المصالح. مفاده تعرضه إلى سرقة مركبته من نوع تويوتا هيليكس بجميع وثائقها. وهي في حالة تشغيل من قبل شخصين مجهولين على مستوى حي الطوب.

من جهتها تنقلت مصالح الأمن على الفور وبعد نشر الأبحاث وتكثيف الدوريات من خلال غلق جميع المنافذ تم في وقت وجيز إسترجاع المركبة محل السرقة عند مخرج طريق بن داود باتجاه مدينة معسكر. وتوقيف المشتبه فيهما اللذان حاولا الفرار لدى مشاهدة قوات الشرطة.

كما تمكنت ذات المصالح من ضبط بحوزت المشتبه فيهما سلاح أبيض من الصنف السادس (خنجر) و قناع وجه أسود اللون يستعملان في عمليات السطو. ليتم انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين امام العدالة.

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تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الحمادنة بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص تورط في قضية سرقة مركبة مع استرجاعها. وفي هذا السياق جاء هذا بناءا على الشكوى التي تقدم بها الضحية أمام الضبطية القضائية لذات المصالح مفادها تعرض مركبته من نوع رونو كونغو للسرقة من قبل مجهولين. بينما كانت مركونة على مستوى السوق الأسبوعي ببلدية الحمادنة، بعد نشر الأبحاث و تكثيف التحريات الميدانية، تم في وقت وجيز توقيف المركبة محل السرقة على مستوى الطريق السيار بغليزان. بالمقابل مكنت التحريات مع المشتبه فيه من تحديد هوية شريكه في العملية، والذي ضبط بغرفة نومه خلال عملية التفتيش على 30 قرص مهلوس. كما تم حجز سلاح أبيض من الحجم “بوشية” حيث تـم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما عن قضية تكوين جمعية أشرار، جناية السرقة مع توفر ظرف التعدد باستحضار مركبة. أين تم انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين امام العدالة.

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