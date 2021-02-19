غليزان: الأمن يوقف قاتلي أربعيني ببلدية مديونة

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخارجي بمديونة ولاية غليزان ، من توقيف 03 أشخاص مشتبه تورطهم في جريمة قتل شخص.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تمت العملية بعد وقوع حادث مرور في وسط المدينة بين مركبتين أحد سواقها مصاب.

وأوضحت ذات المصالح، أنه بعد معاينة مسرح الحادث تم العثور على شخص متأثرا بطعنات سلاح أبيض.

وقد تم نقل المصاب على جناح السرعة إلى المؤسسة الإستشفائية الذي لفظ أنفاسه الأخيرة فيها.

وأسفر التحقيق أن الضحية تعرض لعدة طعنات في مختلف أنحاء الجسم من طرف أحد المشتبه فيهم الذي تم تحديد هويته وتوقيفه رفقة شريكيه مع استرجاع أداة الجريمة متمثلة في سلاح أبيض الحجم الكبير.