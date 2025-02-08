غليزان: الأمن يوقف مجرما يزرع الرعب في أوساط السكان

تمكنت عناصر الشرطة للأمن الحضري الرابع بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص زرع الرعب في أوساط السكان و محل بحث من قبل العدالة مع حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة وكمية من المؤثرات العقلية.

وقائع القضية تعود إلى الاستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى ذات المصالح، و التي تفيد بوجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية. كما أنه يقوم بتهديد و ترهيب المواطنين بواسطة أسلحة بيضاء محظورة على مستوى أحد أحياء مدينة غليزان، على الفور أطلقت ذات المصالح تحرياتها الميدانية.

و أسفرت التحريات بعد إعداد عمل محكمة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. إلى ضبط خلال عملية تفتيش مسكنه على مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة (03 خناجر من مختلف الأشكال ). سلاح من نوع (موتشاكو) الذين كان يستعملهم في عملية ترهيب المواطنين بالإضافة إلى حجز كمية من المؤثرات العقلية. التي كان بصدد ترويجها مع توقيف المشتبه فيه التي أسفرت التحقيقات أنه محل بحث من قبل العدالة .

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.

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