غليزان: الأمن يوقف مروّجي “الكوكايين” ويحجز كمية معتبرة

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية غليزان من وضع حد لنشاط شخصين يقومان بترويج المخدرات الصلبة “كوكايين”. مع ضبط 07.74 غرام منها.

العملية جاءت بناء على الإستغلال الجيد للمعلومات التي تفيد بوجود شخص مشتبه فيه يقوم بترويج المخدرات الصلبة “كوكايين” على مستوى إحدى الأحياء. بعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تمكنت ذات الفرقة من توقيفه وضبط بمسكنه كمية من المخدرات الصلبة قدر وزنها ب03.28 غرام. بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.

التحقيقات التي باشرتها الفرقة مع المشتبه فيه مكنت من توقيف الممون الرئيسي. والذي تم ضبط خلال عملية تفتيش محله على كمية أخرى من المخدرات الصلبة كانت مخبأة بإحكام ومهيأة لعملية الترويج قدر وزنها ب:04.46 غرام ( كوكايين). بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج. كما تم ضبط أغراض تستعمل في عملية إستهلاك هذه السموم. ليتم تم انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين امام العدالة.