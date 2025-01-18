غليزان.. الأمن يوقف 17 شخصا محل بحث خلال عمليات مداهمة

نفذت مصالح الشرطة التابعة لمختلف الوحدات العملياتية بإقليم اختصاص وإقليم أمن الدوائر ، بولاية غليزان خلال عملية مداهمة مست جميع الأحياء و النقاط السوداء.

وتم على إثر هذه العملية تنقيط 501 شخص بالإضافة إلى 467 مركبة أسفرت عن توقيف 26 شخصا. من بينهم 17 شخصا محل أوامر قضائية صادرة عن الجهات القضائية، مع ضبط و حجز 660 وحدة من المشروبات الكحولية. من مختلف الأنواع و الأحجام، 27 قرص من المؤثرات العقلية، كمية من المخدرات، 02 أسلحة بيضاء محظورة.

كما تم حجز 40 دراجة نارية لارتكاب أصحابها مخالفات مرورية تتجلى في عدم تقديم الوثائق. عدم ارتداء الخوذة، مع تحرير 92 مخالفة و 08 جنحة مرورية ضد مخالفين قانون المرور.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.

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