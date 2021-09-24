غليزان: الأمن يوقف 3 أشخاص ويحجز 1226 قرص مهلوس

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية زمورة بأمن ولاية غليزان من توقيف ثلاثة أشخاص. وحجز 1226 قرص من المؤثرات العقلية. وصفحتين من المخدرات ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

العملية جاءت على إثر نقطة مراقبة أمنية من قبل ذات الفرقة، أفضت إلى توقيف شخصين مشتبه فيهما كانا على متن حافلة لنقل المسافرين. وبعد إخضاعهما للمراقبة الأمنية والتفتيش الدقيق ضبط بحوزتهما على 1200 كبسولة من المؤثرات العقلية (بريقابالين). وصفيحتين من المخدرات قدر وزنها ب:188.7 غرام.

وبعد التحقيقات تم تحديد هوية شريكيهما في العملية، ليتم إتخاذ جميع الإجراءات الأمنية و القانونية اللازمة بتمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات المجاورة. تم توقيف وضبط بمحل المشتبه فيه الرئيسي على كمية أخرى من المؤثرات العقلية. قدرت بـ: 26 قرص مهلوس كانت مهيأ للبيع. ومبلغ مالي قدره 174000 دج من عائدات ترويج هذه السموم. تم انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين أمام العدالة.