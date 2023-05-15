غليزان: الإطاحة بإمرأة ضمن شبكة مختصة في السرقة

تمكنت مصالح الأمن الحضري السابع بغليزان من تفكيك جمعية أشرار تقوم بالسرقة باستعمال العنف في الطريق العام.

حيثيات القضية تعود الى تلقي الضبطية القضائية بالأمن الحضري السابع بغليزان لشكوى من أحد المواطنين. بخصوص تعرضه للسرقة متبوعة بالاعتداء الجسدي التي طالت هاتف نقال ذكي. ومبلغ مالي قدره 7000دج وجهاز مذياع خاص بالسيارة ورافع سيارة وحامل معطيات. بالإضافة كذلك إلى مفتاح تشغيل السيارة من قبل أربعة أشخاص من بينهم إمرأة .

لتباشر مصالح الأمن الحضري السابع تحرياتها وتفعيل العنصر الإستعلاماتي التي مكنت من تحديد هويتهم وتوقيف مشتبه فيهما مع إسترجاع المسروقات في ظرف وجيز. وبعد إستكمال الإجراءات القانونية ، أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما قدما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.