غليزان: الإطاحة بإمرأة وشريكها متورطان في ترويج المهلوسات

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية غليزان من الإطاحة بإمرأة وشريكها متورطين في ترويج المؤثرات العقلية. مع حجز 1106 قرص مهلوس من نوع بريقابالين.

حيثيات القضية تعود إلى الإستغلال الجيد للمعلومات مفادها وجود إمرأة قادمة من إحدى الولايات الجنوبية الشرقية للبلاد. بحوزتها كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. وبعد عملية الترصد وبعد التنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف المشتبه فيها بمدينة غليزان.

كما تمكنت ذات المصالح من ضبط 1080 قرص مهلوس كانت تخفيها المرأة بداخل حقيبتها اليدوية ومبلغ مالي قدره 17000دج من عائدات الترويج.

ومواصلة للتحقيق تم تفتيش مسكن المشتبه فيها بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. أين تم ضبط كمية إضافية من المؤثرات العقلية مقدرة بــ26 قرص مهلوس.

التحقيقات التي باشرتها المصلحة مكنت من تحديد هوية شريكها وتوقيفه. أين تم ضبط مبلغ مالي قدره 51000 دج من عائدات الترويج خلال تفتيش مسكنه. كما تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.