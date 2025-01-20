غليزان: الإطاحة بالمتورطين في قتل شقيقين بمازونة

تمكنت مصالح أمن دائرة مازونة بولاية غليزان، من توقيف المتورطين في جريمة قتل المروعة التي راح ضحيتها أخوين.

الشقيقان يبلغان من العمر 29 سنة و24 سنة بحي عين الجنة ببلدية مازونة. وهم 06 أشخاص 04 من جنس ذكر وإمرأتين، فيما تم حجز أداة الجريمة المتمثلة في سكين والوسائل المستعملة في تنقل الجناة وهي سيارة سياحية ودراجة نارية وهواتف نقالة.

ليتم تكوين ملف قضائي وتقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة.

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