غليزان: الإطاحة بامرأة تمارس السحر و الشعوذة بمازونة

تمكنت مصالح أمن دائرة مازونة بولاية غليزان، من توقيف امرأة تمارس أعمال السحر والشعوذة على مستوى أحياء مدينة مازونة.

القضية جاءت على إثر الاستغلال الجيد لمعلومات واردة إلى ذات المصلحة، والتي تفيد بوجود امرأة مشتبه فيها. تقوم بممارسة طقوس السحر و الشعوذة على مستوى مسكنها بأحد أحياء مدينة مازونة. بعد عملية الترصد و بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة تم توقيفها. وضبط خلال عملية تفتيش مسكنها على صور فوتوغرافية من كلا الجنسين، كمية من الرصاص. بالإضافة كذلك إلى أعشاب و معدات تستعمل في عملية السحر و الشعوذة، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية يفوق 15 مليون سنتيم.

تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيها تم تقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة.

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