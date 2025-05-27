غليزان.. الإطاحة بامرأة وزوجها بتهمة ممارسة السحر والشعوذة

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، من وضع حد لشخص رفقة زوجته عن قضية ممارسة أعمال السحر والشعوذة من أجل الحصول على منفعة مالية مع النصب والاحتيال.

وجاءت القضية، على إثر الاستغلال الجيد لمعلومات واردة إلى ذات الفرقة والتي تفيد بقيام شخص برفقة زوجته بأنشطة مشبوهة تتعلق بالسحر والشعوذة على مستوى أحد المساكن.

لتباشر الفرقة تحرياتها بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. أين تم ضبط خلال عملية تفتيش المسكن على طلاسم و قصاصات ورقية، عقاقير وأغراض تستعمل في ممارسة أعمال السحر والشعوذة.

بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يفوق 15 مليون سنتيم من عائدات ممارسة هذه الطقوس. مع توقيف الإمرأة فيما بقي زوجها في حالة فرار.

وتم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهما، قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.