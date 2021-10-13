غليزان: الإطاحة بشبكة إجرامية سرقت سيارتين من محشر البلدي

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية غليزان من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 04 أشخاص قاموا بسرقة سيارتين من داخل المحشر البلدي.

العملية جاءت على إثر معلومات وردت إلى ذات المصلحة، مفادها قيام أحد الأشخاص بإعطاء تعليمات لحارس المحشر بالسماح لـ 3 أشخاص غرباء بالدخول وإخراج سيارتين محجوزتين.

وبعد إستغلال المعلومات تم وضع فرقة مختصة لمتابعة ومراقبة المشتبه فيهم. أين تم توقيفهم متلبسين بسرقة سيارتين من المحشر البلدي واسترجاعهما. وكذا تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي الذي قام بإعطائهم التعليمات. بعد إتمام إجراءات التحقيق ثبت تورطه في القضية و توقيفه.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم. تم تحرير ملف إجراء قضائي ضدهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية عن قضية تبديد أموال عمومية. إساءة إستغلال الوظيفة. التحريض على تبديد أموال محجوزة.

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