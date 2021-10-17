غليزان: الإطاحة بشبكة تزوّر وثائق المركبات وحجز 39 سيارة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الحمادنة ولاية غليزان. من توقيف جماعة أشرار متكونة من 08 أشخاص تقوم بتزوير وثائق المركبات وحجز 39 مركبة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية جاءت بعد إستغلال المعلومات العملياتية التي وردت للمصلحة بتاريخ 20 فيفري 2020 عن تنقل مركبة سياحية من نوع “رونو سنيك” Renault Sénic إلى قطاع الإختصاص مشكوك في وثائقها. وقد تم نصب حاجز أمني على مستوى الطريق الوطني رقم 04 وتوقيف المركبة. و بعد مراقبة الوثائق تبين أنها محل سرقة من ولاية تبسة.

وبينت التحريات التي باشرتها المصلحة بالتنسيق مع فرقة الشرطة العلمية و التقنية بأمن ولاية غليزان و المخبر الجهوي للشرطة العلمية بوهران و التي دامت قرابة 20 شهر من التحقيق المعمق و التدقيق في جميع الدلائل و الوثائق. وجود 72 مركبة أخرى مزوّرة الوثائق. تم حجز منها 38 سيارة. ليتم إنجاز ملف قضائي وتم تقديم المشتبه فيهم امام العدالة .

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