غليزان.. الإطاحة بشبكة تعتدي على المواطنين وتسلب ممتلكاتهم

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي أمحمد بن علي بولاية غليزان، بعد التحقيقات المعمقة من فك لغز جريمة الإعتداء المواطنين و سلب ممتلكاتهم بإقليم غليزان و توقيف شبكة إجرامية تضم 03 أشخاص .

تعود حيثيات القضية إلى التحقيق المفتوح من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي أمحمد بن علي. بعد سلسلة الشكاوي و التبليغات من طرف المواطنين .

حيث أسفر التحقيق عن تحديد هوية أفراد الشبكة المتكونة من 03 أشخاص ينحدرون من ولاية مجاورة. أين تم وضع خطة محكمة للقبض عليهم و بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة تم توقيف أفراد الشبكة. و هم بصدد القيام بجريمة أخرى ، كما تم حجز السيارة إلى كانوا يستعملونها في تنفيذ عملياتهم الإجرامية و أسلحة بيضاء، أين تم إقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وبعد التعمق في التحقيق تم توقيف ثلاثة أشخاص، حيث يتم التواصل مع الضحايا عبر تطبيقية على شبكات التواصل الإجتماعي لاستدراجهم الى مكان اللقاء و الاعتداء عليهم و سلب أموالهم. بعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية ، سيتم تقديم الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة.

