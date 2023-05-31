غليزان: الإطاحة بشبكة تُتاجر بالمهلوسات وحجز 86 ألف قرص

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، من الاطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

وتتكون الشبكة الإجرامية من 12 مشتبه فيه تم توقيف 05 منهم. مع حجز 86 ألف قرص مهلوس ومركبتين سياحيتين ودراجة نارية تستعمل في نقل هاته السموم.

وجاءت العملية بعد الإستغلال الأمثل لمعلومات مفادها تمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على متن مركبة سياحية قادمة من إحدى الولايات الشرقية للبلاد الى مدينة غليزان. بعد إتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمدينة غليزان. على متن مركبة سياحية مع حجز 86000 كبسولة بريقابالين أجنبية المنشأ كانت مخبأة بإحكام بالصندوق الخلفي للمركبة. بالإضافة كذلك إلى أن القيمة المالية للمهلوسات المحجوزة قدرت بـ 6.5 مليار سنتيم.

ومواصلة للتحقيق وتحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان تم توقيف أربعة من شركائه في العملية. فيما بقي 07 من أفراد الشبكة الإجرامية في حالة فرار. مع حجز مركبة سياحية ودراجة نارية تستعملان في نقل وترويج هاته السموم . وكمية من المجوهرات من المعدنين الأصفر والأبيض تعتبر من العائدات الإجرامية.

كما سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة غليزان، عن قضية الحيازة والتخزين والوضع للبيع مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة. باستعمال وسائل نقل على درجة من الخطورة تهدد الأمن العمومي والصحة العمومية. تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير مشروع بالمؤثرات العقلية.

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