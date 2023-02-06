غليزان: الإطاحة بشبكة تُحرّض القُصر على الفسق وفساد الأخلاق عبر “الفايسبوك”

تمكنت فرقة محاربة الجرائم السيبيرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تقوم بتحريض القصر على الفسق .وفساد الأخلاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

العملية جاءت بعد تلقي الضبطية القضائية لشكوى أحد الأشخاص مفادها العثور على صور مخلة بالحياء لإبنه القاصر بهاتفه النقال. ليتم فتح تحقيق معمق في القضية بالتنسيق مع النيابة المحلية تم رصد مجموعة إلكترونية مغلقة تقوم بتحريض القصر على الفسق وفساد الاخلاق عبر موقع التواصل الاجتماعي.

التحريات أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما المسيرين لهاته المجموعة وتوقيفهما. بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة. تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.