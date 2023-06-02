غليزان: الإطاحة بشبكة تُزوّر المحررات الإدارية تنصب عبر الفايسبوك

تمكنت عناصر مصالح الأمن الحضري السادس بأمن ولاية غليزان، من الإطاحة بجمعية أشرار تقوم بالنصب على الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي. والتزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية.

القضية جاءت بعد تلقي الضبطية القضائية بالأمن الحضري السادس بأمن ولاية غليزان، لشكوى من أحد المواطنين بخصوص تعرضه الى النصب بطريقة إحتيالية عبر موقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك).

وبعد مباشرة التحريات التقنية تم التوصل الى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه. أين ضبط بحوزته مبلغ مالي يفوق 25.000دج ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية وبيانات إثبات وصك بريدي. ليتبين أنه قام كذللك بالنصب على عدة ضحايا أخرين. التحقيقات مع المشتبه فيه مكنت من تحديد هوية شريكيه في العملية وتوقيفهم بالتنسيق مع النيابة المحلية. تم حجز جهاز ماسح ألي والوحدة المركزية للكومبيوتر المستعملة في إستخراج استمارات خاصة بإحدى المؤسسات البنكية تمنح للضحايا .

كما أن المشتبه فيه الرئيسي كان يقوم بتعميم مناشير فايسبوكية متضمنة لنماذج إستمارات طلب القروض البنكية لإيهام الضحايا بإستفادتهم من قروض مالية. ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة غليزان.