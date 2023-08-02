غليزان: الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات وحجز 30 كغ من القنب الهندي

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في نقل و ترويج المخدرات.

العملية جاءت بناء على معلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في نقل وترويج المخدرات. بصدد نقل كمية معتبرة من المخدرات من إحدى الولايات الجنوبية الغربية. وبعد رصد تحركات المشتبه فيهم و بالتنسيق مع النيابة المحلية. تم توقيف أحد المشتبه فيهم وضبط بحوزته 313 صفيحة من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بــ 30 كلغ و 725 غرام القنب الهندي.

التحقيقات التي باشرتها الفرقة مع المشتبه فيه مكنت من تحديد هوية شريكيه في العملية. و بالتسيق مع النيابة المحلية تم تمديد الإختصاص إلى إحدى الولايات الجنوبية الغربية. و إحدى الولايات الحدودية الشرقية. أين تم توقيفهما وضبط بحوزة أحدهما 160 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

كما تم تقديم المشبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان عن جناية قيام جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة حيازة نقل و توزيع وتسليم والحصول وشراء قصد البيع للمواد المخدرة.