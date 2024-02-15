غليزان: الإطاحة بشبكة لترويج المهلوسات وحجز 2500 قرص مهلوس

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان. من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في نقل وترويج المؤثرات العقلية على مستوى مدينة غليزان. وحجز 2412 كبسولة “بريغابالين” وحوالي 40 مليون سنتبم من عائدات الترويج.

القضية جاءت على إثر معلومات واردة إلى ذات الفرقة مفادها وجود شخصين مشتبه فيهما يستغلان مسكنيهما في عملية تخزين وترويج المهلوسات بأحد أحياء مدينة غليزان. بعد عملية الترصد تم توقيفهما على متن مركبة بوسط مدينة غليزان. بالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكينهما أين تم ضبط بمسكن أحدهما كمية من المخدرات و 12 كبسولة من المؤثرات العقلية.

التحقيقات التي باشرتها الفرقة مع المشتبه فيهما مكنت من تحديد هوية جميع أفراد الشبكة. ليتم توقيفهم وضبط بحوزت أحدهم 2400 قرص مهلوس بريقابالين. بعد إستيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية.