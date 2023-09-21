غليزان: الإطاحة بشبكة لترويج المهلوسات داخل قارورات غاز البوتان

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل “BRI” بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان. من الإطاحة بشبكة إجرامية تروج المؤثرات العقلية.

كما تمكنت ذات المصالح من حجز 3260 قرص مهلوس وسلاح ناري من الصنف الخامس بندقية صيد بدون رخصة ومبلغ مالي يفوق 60 ألف دج من عائدات الترويج.

حيثيات القضية، تعود إلى ورود معلومات مفادها وجود شخصين مشتبه فيهما يقومان بترويج المؤثرات العقلية بإحدى بلديات غليزان بالتنسيق مع المختصة إقليميا. تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الأول أين تم حجز 50 قرص مهلوس وبعد تفتيش مزرعة المشتبه فيهما. تم حجز كمية أخرى من المؤثرات العقلية والمقدرة بــ 3210 قرص مهلوس مخبأة بإحكام بداخل قارورتين لغاز البوتان.

كما تم العثور على سلاح ناري من الصنف الخامس بندقية صيد. بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية.