غليزان: الإطاحة بشبكة لتزوير النقود من فئة 100 دولار

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة وادي أرهيو بولاية غليزان، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تمتهن تزوير النقود.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الشبكة الإجرامية تتكون من 3 أشخاص يمتهنون تزوير العملة الأجنبية. أين عثر بحوزتهم 16 ورقة نقدية مزوّرة من فئة 100 دولار بقيمة إجمالية قدرها 1600 دولارأمريكي.

وجاءت العملية بناءا على معلومات واردة إلى ذات الفرقة مفادها وجود شخص بحوزته أوراق نقدية بالعملة الصعبة من فئة الدولار الأمريكي. بصدد طرحها للتداول في السوق السوداء على مستوى مدينة وادي أرهيو بغليزان. وبعد عملية الترصد تم توقيفه و ضبط بحوزته ورقتين نقديتين مزورتين من فئة 100 دولار أمريكي.

ومواصلة للتحقيق، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تمديد الإختصاص لأحدى الولايات الغربية و الوسطى أين تم توقيف شريكيه في العملية. بالإضافة كذلك إلى ضبط بحوزة أحدهما 14 ورقة نقدية أخرى مزورة من نفس العملة كان بصدد طرحها للتداول في السوق السوداء.

كما تم بالتنسيق مع النيابة المحلية عرض الأوراق النقدية المحجوزة على البنك المركزي. أين اتضح أنها مزورة. تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام العدالة، عن قضية حيازة. بالإضافة كذلك إلى طرح أوراق نقدية مزورة للتداول لعملة أجنبية ذات سعر قانوني.

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