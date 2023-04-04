غليزان: الإطاحة بشبكة لتنظيم رحلات “الحرقة” عبر الفايسبوك

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة سيدي أمحمد بن علي بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم السيبريانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان. من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر باستعمال وسائل التواصل الإجتماعي إنطلاقا من السواحل الغربية للبلاد.

حيثيات القضية تعود الى ورود معلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص ينحدرون من ولاية غليزان. يستغلون الفضاء السيبرياني للتخطيط والتدبير للهجرة غير الشرعية عبر البحر. بإستغلال وسائل التواصل الإجتماعي.

وتم بالتنسيق مع النيابة المحلية مباشرة التحريات التقنية التي مكنت من تحديد هويتهم وتوقيف 06 مشتبه فيهم.

ومواصلة للتحقيق تم تمديد الإختصاص الى إحدى الولايات الغربية الساحلية للبلاد. ليتم توقيف 04 من شركائهم من مدبري عملية الهجرة غير الشرعية عبر البحر. مع حجز الهواتف النقالة المستعملة في التواصل بين أفراد هاته الشبكة الإجرامية. بالإضافة كذلك إلى مركبة تستعمل في تنقلاتهم.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية، أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.