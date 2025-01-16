غليزان: الإطاحة بشبكة لسرقة المواشي

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الحادي عشر بأمن ولاية غليزان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي. متكونة من 04 أشخاص مع إسترجاع 08 من رؤوس الأغنام.

القضية جاءت على إثر شكوى تقدم بها الضحية أمام الضبطية القضائية بذات المصالح. مفادها تعرضه لعملية السرقة و التي طالت 23 من رؤوس الأغنام التي كانت متواجدة داخل مستودع يستغله لتربيتها.

على الفور تم فتح تحقيق في القضية و مباشرة الأبحاث و التحريات التي أسفرت بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني و تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. عن توقيف أحد الأشخاص المشتبه فيهم وحجز مركبة من نوع رونو إكسبراس كانت تستعمل في عملية السرقة.

التحقيقات التي باشرتها الفرقة المحققة مع المشتبه فيه، مكنت من توقيف شريكه في العملية مع استرجاع 08 من رؤوس الأغنام. فيما بقي شريكيهما في حالة فرار.

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