غليزان.. الإطاحة بشبكة للتنقيب عن الكنوز والمعادن بدون رخصة ببلدية سوق الحد

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية سوق الحد، من توقيف عناصر شبكة متكونة من 8 أشخاص. تحترف التنقيب عن الكنوز والمعادن دون رخصة مع ممارسة السحر والشعوذة. وتم حجز وسائل للحفر وكتب وخرائط ومصحف شريف مدنس وممزق بالإضافة إلى طلاسم.

العملية جاءت إثر معلومات مفادها وجود أشخاص داخل مدرسة ابتدائية مهجورة، بمحاذاة غابة وزغارة بدوار الهماينية المهجور بتراب بلدية سوق الحد. يقومون بالحفر للبحث عن الكنوز والمعادن، دون رخصة، في وضح النهار. ينحدرون من عدة بلديات.

تم اقتيادهم لمقر الفرقة والتحقيق معهم واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، قُدموا بعدها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى، حيث تم إيداع 3 منهم الحبس المؤقت. ووضع الآخرين تحت الرقابة القضائية.