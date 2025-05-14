غليزان: الإطاحة بشبكة للسطو على المنازل

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، من توقيف 03 أشخاص تورطوا في قضية السرقة من إحدى العمارات مع استرجاع المسروقات.

القضية جاءت على إثر دوريات ليلية قامت بها ذات الفرقة لتأمين المواطنين و ممتلكاتهم. أين تم توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم يحملون جهاز مبرد المياه و كيس بلاستيكي. بعد تفتيشه تم ضبط بداخله مصابيح إنارة خارجية كبيرة الحجم نوع “لاد” ليتم تحويلهم إلى المصلحة.

التحقيقات التي باشرتها الفرقة المحققة أفضت إلى أن المحجوزات كانت محل سرقة من داخل إحدى العمارات طور الإنجاز على مستوى أحد أحياء مدينة غليزان.

تم إنجاز ملف إجراء قضائي تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان عن قضية تكوين جمعية أشرار. لغرض الإعداد لجنحة ضد الأملاك، السرقة المقترنة بظروف التعدد.

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