غليزان: الإطاحة بشبكة لنقل وترويج الأقراص المهلوسة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بأمن ولاية غليزان من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في نقل وترويج المؤثرات العقلية. وحجز قرابة 600 قرص مهلوس.

القضية جاءت على إثر معلومات واردة إلى ذات المصالح مفادها وجود مجموعة من الأشخاص المشتبه فيهم. بصدد نقل كمية معتبرة من المهلوسات من إحدى الولايات الجنوبية على متن حافلة لنقل المسافرين.

بالتنسيق مع النيابة المحلية و بعد إعداد خطة عمل محكمة، تم توقيف شخصين مشتبه فيهما على متن حافلة من نوع هيقر. وبعد تفتيش الدقيق للحافلة تم ضبط كيس بلاستيكي بداخله 593 قرص مهلوس من نوع بريقابالين.

التحقيقات التي باشرتها الفرقة مع المشتبه فيهما مكنت من تحديد هوية شريكيهما في العملية. ليتم توقيفهما وضبط خلال عملية تفتيش مسكنيهما 06 أقراص مهلوسة. بعد إستيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.