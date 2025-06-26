غليزان.. الإطاحة بشبكة مختصة في السرقة والسطو على المنازل 

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي الجمعة من توقيف شخصين قاما بسرقة مبلغ مالي من داخل منزل مع الاعتداء والتهديد وتحديد هوية شخص ثالث ضمن أفراد الشبكة.

تعود حيثيات القضية إلى تقدم سيدة لرفع شكوى حول قيام ثلاثة أشخاص، ملثمين ومدجحين بأسلحة بيضاء، باقتحام منزلها.

وقام أفراد العصابة بتغطية وجوههم، وهددوا المرأة بالأسلحة البيضاء لكي تدلهم على مكان أموال ابنها. وبعد سرقتهم مبلغا ماليا يقدر بــ750.000 دج قاموا بوضع شريط بلاستيكي حول فمها وغادروا المنزل.

بعد معاينة مكان الجريمة وتنشيط عنصر الاستعلامات وتكثيف الأبحاث ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهم. تم تحديد هوية الأشخاص الثلاثة المتورطين في القضية، وتم توقيف فردين من العصابة، اللذين اعترفا بالجريمة بعد اقتيادهما لمقر الفرقة، فيما يبقى الشخص الثالث في حالة فرار.

وتم أيضا لسترجاع مبلغ مالي مقدر بــ266.000 دج ،وحجز الأغراض المستعملة في عملية السرقة.

وتبقى وحدات المجموعة الإقليمية في جاهزية تامة من أجل حماية المواطن وممتلكاته والحفاظ على السكينة العمومية. ووضع حد للشبكات الإجرامية عبر كامل إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بـ غليزان.

بعد اسيتفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين والمحجوزات أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.