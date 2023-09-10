غليزان: الإطاحة بشبكة مختصة في السرقة

تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس بأمن ولاية غليزان. من وضع حد لنشاط جمعية أشرار متكونة من ثلاثة قصر يحترفون السرقة.

حيثيات القضية جاءت بعد تلقي مصالح الضبطية القضائية بالأمن الحضري السادس للشكوى من أحد المواطنين. مفادها تعرضه للسرقة من داخل مركبته من قبل مجهولين. التي طالت حقيبة يدوية تحتوي على عدة أغراض.

كما تم من خلال التحريات التي باشرتها المصلحة وبالتنسيق مع مصالح أمن ولاية مجاورة التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بثلاثة قصر.

التحقيقات معهم أسفرت عن ضلوعهم في قضية أخرى متعلقة بسرقة حقيبة يدوية التي راحت ضحيتها إمرأة بأحد أحياء مدينة غليزان .بعد إستيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية