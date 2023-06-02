غليزان: الإطاحة بشبكة مختصة في السطو على المساكن

تمكنت مصالح الأمن الحضري العاشر بأمن ولاية غليزان، من الإطاحة بجمعية أشرار مختصة في سرقة المساكن مع استرجاع المسروقات.

القضية جاءت بعد تلقي الضبطية القضائية بالأمن الحضري العاشر بأمن ولاية غليزان، لشكاوي من الضحيتين بخصوص تعرض مسكنيهما لعملية السرقة بالكسر. التي طالت أجهزة كهرومنزلية و بعض الأغراض المنزلية.

وبعد التحريات الميدانية التي قامت بها المصلحة بالإستعانة بالوسائل التقنية تم تحديد هوية الفاعلين. توقيف 03 مشتبه فيهم في ضلوعهم في عملية السرقة، أين تم إسترجاع مجموعة من الأغراض المحل سرقة. تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة غليزان.