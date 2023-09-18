غليزان: الإطاحة بشبكة مختصة في السطو على المنازل

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري العاشر بأمن ولاية غليزان. من تفكيك جمعية أشرار مختصة في سرقة المساكن متكونة من ثلاثة مشتبه فيهم من بينهم مسبوقين قضائيا.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي الضبطية القضائية بالأمن الحضري العاشر بأمن ولاية غليزان. لشكوى من أحد المواطنين مفادها تعرض مسكنه العائلي للسرقة التي طالت مبلغ مالي وهاتف نقال ذكي و أغراض أخرى.

التحريات التي باشرتها المصالح المحققة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه. والتحقيقات معه مكّنت من تحديد هوية شريكه المنحدر من إحدى الولايات الغربية للبلاد. وبعد إستصدار إذن بتفتيش وتمديد الاختصاص الى إحدى الولايات الغربية للبلاد بالتنسيق مع النيابة المختصة تم تفتيش مسكنه. أين تم العثور على بعض الأغراض محل السرقة متمثلة في أجهزة ألعاب وهاتف نقال وإسترجاعها منه .بعد إستيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية والسرقة بالكسر مقترنة بظرفي الليل والتعددو إخفاء أشياء مسروقة.