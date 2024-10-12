غليزان.. الإطاحة بشبكة مختصة في السطو على المنازل

تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية غليزان، من توقيف 3 أشخاص من بينهم قاصرين تورطوا في قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة السرقة ليلا بواسطة شخصين أو أكثر والتسلق والكسر.

وتمت العملية على إثر بلاغ تلقته المصلحة في حدود الساعة منتصف الليل عبر الرقم الأخضر 1548. مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم فوق مسكن سطح الضحية. يقومون بمحاولة السرقة على مستوى أحد أحياء مدينة غليزان.

وبعد إتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة تنقلت قوة شرطية إلى عين المكان. ليتم توقيف شخص فوق سطح مسكن الضحية.

فيما تم توقيف شريكيه داخل فناء المسكن متلبسين بمحاولة عملية سرقة المسكن. وتم مع حجز سلاح أبيض محظور من الصنف السادس (خنجر).

وتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم قدموا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.