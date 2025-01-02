غليزان: الإطاحة بشبكة مختصة في السطو على المحلات التجارية

تمكنت عناصر فرقة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف 03 أشخاص تورطوا في قضية السرقة من داخل محل تجاري مع استرجاع المسروقات.

وقائع القضية تعود إلى شكوى تلقتها ذات الفرقة من قبل الضحية بخصوص تعرض محل تجاري إلى السرقة. والتي طالت 80 جهاز هاتف ذكي، ومبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم، جهاز حاسوب محمول، 40 سماعة بلوتوث من قبل أشخاص مجهولين.

التحريات التقنية و الميدانية التي باشرتها الفرقة المحققة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. مكنت من توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم في عملية السرقة مع إسترجاع المسروقات. المتمثلة في 35 هاتف ذكي من مختلف العلامات جهاز حاسوب محمول مع لواحقه ، 17 سماعات بلوتوت، لوحة رقمية. 199 شريحة هاتفية، بالإضافة إلى إسترجاع مبلغ مالي يقدر ب أزيد من 21 مليون سنتيم محل سرقة.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية ، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. عن قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية ضد الأملاك، جناية السرقة المقترنة بظرفي التعدد.

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