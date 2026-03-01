غليزان: الإطاحة بشبكة مختصة في النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي

عالجت فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية بأمن ولاية غليزان، خلال الأسبوع المنصرم قضية نصب واحتيال مكنت من توقيف مجموعة إجرامية متكونة من 04 أشخاص وضبط سيارة فاخرة.

العملية جاءت بعد أن تقدم الضحايا والبالغ عددهم 14 ضحية جميعهم من أصحاب مشاريع مصغرة، محلات تجارية “صالونات حلاقة نساء، بيع مواد التجميل”. حرف وصناعات تقليدية للإبلاغ عن تعرضهم للنصب والإحتيال من قبل صاحب وكالة تجارية خاصة بتنظيم المعارض الثقافية والتظاهرات العامة. وسلب منهم مبالغ مالية متفاوتة ومعتبرة جدا، بعدما إتصل بهم وعرض عليهم خدمات وهمية. متمثلة في الإشهار والتعريف لهم بمنتجاتهم أو خدماتهم. خلال المهرجانات والتظاهرات الوطنية المنظمة من قبل وكالته، بفنادق فخمة في ولايات مختلفة من الوطن. بحضور فنانين ومؤثرين معروفين على الساحة الوطنية، موهمًا إياهم بالشهرة وتحقيق أرباح إضافية من مشاريعهم. مقابل مبالغ مالية معتبرة تفوق: 130 مليون سنتيم للشخص الواحد. مع إستغلاله لصفحات إلكترونية مفتوحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي (أنستغرام، فايسبوك) للتعريف بنشاطاته.

وأصبح يقوم بالبحث عبر شبكة الأنترنيت عن ضحاياه، ليقوم بالإتصال بهم هاتفيا، عارضا عليهم خدمات وهمية. وتحت إشراف وكيل الجمهورية، باشرت الفرقة عملية التحقيق وتكثيف الأبحاث، أسفرت على ضبط عقود عرفية أصلية محررة بين صاحب الشركة الوهمية وبين الضحايا. حيث تم توقيف المشتبه الرئيسي وضبط سيارة فاخرة ليتم بعدها توقيف شركائه من موظفي الوكالة الوهمية.

تم تقديمهم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان عن قضية جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لإرتكاب جنح وجنحة النصب على أكثر من ثلاثة ضحايا. و جنحة التزوير في محررات عرفية و جنحة التهرب الضريبي و جنحة تبييض الأموال.

