غليزان: الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تروج الأقراص المهلوسة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الشبكة الإجرامية تتكون من 03 أشخاص مختصة في ترويج المهلوسات كما تم حجز 1680 كبسولة بريقابالين.

وجاءت العملية على إثر الإستغلال الجيد للمعلومات المتعلقة بوجود مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج الأقراص المهلوسة و المخدرات على مستوى مختلف أحياء مدينة غليزان. وبعد إعداد خطة عمل محكمة و بالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف أحد المشتبه فيهما. كما تم ضبط بحوزته كيس بلاستكي به كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت ب 1680 كبسولة بريقابالين.

فيما تم توقيف شريكيه اللذان كانا برفقته على متن مركبة. أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما تم تقديمهم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.