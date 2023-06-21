غليزان: الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المخدرات والمهلوسات

تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير مشروع بالمخدرات “BLTIS” بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان. من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية.

وتتكون الشبكة الإجرامية من 03 أشخاص، أين تم حجز 05 صفائح من المخدرات، 710 قرص مهلوس من نوع بريقابالين و الإكستازي بإستعمال دراجة نارية.

حيثيات القضية تعود إلى الإستغلال الجيد للمعلومات التي تفيد بقيام أحد المسبوقين قضائيا بترويج مختلف الممنوعات على مستوى أحد أحياء مدينة غليزان. بعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيفه. و ضبط خلال عملية تفتيش مسكنه على 370 قرص إكستازي و 340 كبسولة بريقابالين. بالإضافة كذلك إلى حجز 495.16 غرام من المخدرات كانت مهيأة لعملية الترويج.

التحقيقات التي باشرتها الفرقة مع المشتبه فيه مكنت من تحديد هوية و توقيف شريكيه في الجريمة. بالإضافة كذلك إلى حجز دراجة نارية كانت تستعمل في نقل وترويج هذه السموم. أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.