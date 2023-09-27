غليزان.. الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المهلوسات والهيروين

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمت ولاية غليزان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الإتجار بالمخذرات الصلبة (إكستازي–كوكايين-هيروين). مع حجز أسلحة بيضاء محظورة.

وقائع القضية تعود لورود معلومات مفادها وجود شخص يستغل مسكنه العائلي لترويج المؤثرات العقلية رفقة شركائه. بعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم توقيف أربعة مشتبه فيهم أحدهم محل أمر بالقبض. عن تهمة تكوين جمعية أشرار و/الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض عن سبق الإصرار والترصد بعد تفتيش مساكن المشتبه فيهم.

أين تم حجز 8 غ من المخذرات الصلبة من نوع كوكايين وهيروين و247 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

وسلاحين أبيضين محظورين من الحجم الكبير (بوشية) و72 وحدة من المشروبات الكحولية. و20 قرص مهلوس من نوع بريقابالين. ومبلغ مالي من عائدات الترويج وميزان إلكتروني صغير الحجم يستعمل في وزن المخذرات الصلبة.