غليزان: الإطاحة بشبكة مختصة في تزوير وطرح أوراق نقدية مزوّرة

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخارجي واريزان التابع لأمن دائرة وادي أرهيو بأمن ولاية غليزان. من توقيف 03 أشخاص عن قضية حيازة و طرح أوراق نقدية ذات سعر قانوني مزورة للتداول داخل التراب الوطني. مع حجز مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية قدره 58000 دج.

القضية جاءت على إثر نصب نقطة مراقبة أمنية بالمخرج الشرقي لمدينة واريزان. أين تم توقيف شخص مشتبه فيه على متن مركبة سياحية وبعد إخضاع السائق لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على 19 ورقة نقدية من فئة 1000 د ج. و ورقة نقدية واحدة من فئة 2000 دج بمجموع (21000) دج مشكوك في صحتهما. ليتم حجزها على ذمة التحقيق و تحويل السائق والمركبة إلى مقر الأمن الحضري.

التحقيقات التي باشرتها المصلحة مكنت من تحديد هوية شريكيه في العملية ليتم توقيفهما و بالتنسيق مع النيابة المحلية. تم ضبط مبلغ مالي قدره 37000 دج من العملة الوطنية المزورة بمحل المشتبه فيه الثاني. بعد إستيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية.